Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

Центробанк России понизил курсы доллара и евро на 6 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Песков: В мире началась «эрозия доверия» к доллару и евро

Официальный курс американской валюты на среду был снижен на 24,12 копеек относительно предыдущего показателя - до 83,352 рублей. Курс евро - на 65,83 копеек до 91,7289 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что доллар может упасть до 80 рублей, для чего российской валюте необходимо укрепиться всего на 3-4%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЦентробанкКурс ДоллараКурс ЕвроКурс Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры