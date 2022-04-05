Центробанк РФ понизил курс доллара и евро
5 апреля 202217:23
Центробанк России понизил курсы доллара и евро на 6 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Официальный курс американской валюты на среду был снижен на 24,12 копеек относительно предыдущего показателя - до 83,352 рублей. Курс евро - на 65,83 копеек до 91,7289 рублей.
Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что доллар может упасть до 80 рублей, для чего российской валюте необходимо укрепиться всего на 3-4%.
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5 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru