Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

Официальный курс американской валюты на среду был снижен на 24,12 копеек относительно предыдущего показателя - до 83,352 рублей. Курс евро - на 65,83 копеек до 91,7289 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что доллар может упасть до 80 рублей, для чего российской валюте необходимо укрепиться всего на 3-4%.