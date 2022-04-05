Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 80 рублей

По его словам, для этого российской валюте необходимо укрепиться всего на 3-4%. Данный сценарий, по словам эксперта, вероятен, так как валютный рынок в настоящее время малоликвиден.

Бабин считает, что существующий дисконт в рубле не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже невзирая на рост сырьевых цен.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, из-за «эрозии доверия» к доллару и евро, которая происходит в мире из-за сомнений в их надежности, многие страны разрабатывают взаиморасчеты в нацвалютах.

