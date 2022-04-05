Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 80 рублей
Доллар может упасть до 80 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.
По его словам, для этого российской валюте необходимо укрепиться всего на 3-4%. Данный сценарий, по словам эксперта, вероятен, так как валютный рынок в настоящее время малоликвиден.
Бабин считает, что существующий дисконт в рубле не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже невзирая на рост сырьевых цен.
Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, из-за «эрозии доверия» к доллару и евро, которая происходит в мире из-за сомнений в их надежности, многие страны разрабатывают взаиморасчеты в нацвалютах.
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