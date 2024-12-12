Центробанк РФ поднял официальный курс евро выше 110 рублей

Так, курс европейской валюты на 13 декабря вырос до 110,48 рубля, доллар который взлетел накануне более чем на три рубля, до 103,27, сегодня прибавил более скромные 68 копеек, до 103,95 рубля.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН отметил, что в худшем варианте курс доллара может установиться в диапазоне 115-120 рублей к концу года, передает «Радиоточка НСН».

