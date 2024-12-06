Греф заявил, что сейчас лучшее время продавать доллары
Наступило лучшее время, чтобы продавать доллары и направлять средства на депозиты, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в рамках дня инвестора.
Как отметил Греф, в 2022 году многие люди сделали большие «зеленые запасы» доллара, однако сейчас около 20% накоплений сгорели из-за инфляции в США. По словам главы Сбербанка, нет смысла держать деньги в валюте: равновесный курс рубля оценивается в 100-105 рублей, доходность на рублевых депозитах гарантированная.
«Понятно, что есть некоторое ослабление рубля, которое нужно посчитать. Но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться... но мы не видим пока пространства для ослабления», — подчеркнул Греф.
Ранее глава Сбербанка призвал не ждать снижения ставки Банка России ранее второй половины следующего года.
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