Центробанк рассказал о завтрашнем росте курса доллара и евро
Центробанк сообщил на сайте, что во вторник курс доллара вырастит на 17 копеек и составит 65,5547 рубля. Евро подорожает на 37 копеек по сравнению с субботой и будет стоить 73,2180 рубля.
На открытии торгов на Московской бирже сегодня, в понедельник, доллар вырос на 12 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составлял 65,55 рубля, курс евро стал больше на 15 копеек по сравнению с закрытием и составлял 73,18 рубля, сообщает «Свободная пресса».
Ранее НСН привела мнение британских экспертов о том, что закупки Россией золота в 2019 году достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для всего мира. Издание сообщило, что Россия нарастила золотые резервы на 145,5 тонн. Такой показатель почти на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Подчеркивается, что страна одновременно сокращает вложения в ценные бумаги США. По британцев, Москва таким способом надеется защитить себя от возможного кризиса мировой экономики.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов заявил в беседе с НСН, что предположения Запада о причинах накопления Россией золота небеспочвенны. По его словам, страны всегда старались обезопасить себя таким способом накануне войн.
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