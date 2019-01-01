Центробанк рассказал о завтрашнем росте курса доллара и евро

Центробанк сообщил на сайте, что во вторник курс доллара вырастит на 17 копеек и составит 65,5547 рубля. Евро подорожает на 37 копеек по сравнению с субботой и будет стоить 73,2180 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, в понедельник, доллар вырос на 12 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составлял 65,55 рубля, курс евро стал больше на 15 копеек по сравнению с закрытием и составлял 73,18 рубля, сообщает «Свободная пресса».