Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Меры будут действовать до 9 марта следующего года.

Россияне могут снять в валюте только те деньги, которые поступили на их счет или вклад до 9 марта 2022 года.

«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, до 9 марта 2023 года можно будет купить в банках только доллары и евро, поступившие в кассы с апреля.

Для юрлиц продлили ограничения на получение валюты на командировочные расходы. Компании-резиденты могут получить не более 5 тысяч долларов или эквивалента этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

«Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет», — добавили в Центробанке.

