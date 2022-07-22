Набиуллина: Центробанк в сентябре продлит ограничения на выдачу наличной валюты

По её словам, нет никаких оснований ожидать, что в будущем эта ситуация каким-либо образом изменится, поэтому регулятор будет вынужден в сентябре продлить ограничения по выдаче наличной валюты.

«Наши банки должны иметь возможность обеспечивать гражданам их права на открытые раньше валютные счета, и получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», - пояснила Набиуллина.

Она добавила, что «даже в самом апокалиптическом сценарии» наличные доллары в России будут обращаться.

Ранее Центробанк установил особый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, сообщает RT. До 9 сентября 2022 года можно снять до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

