Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

В ЦБ заявили, что решение направлено на снижение волатильности финансовых рынков и повышение предсказуемости действий денежных властей на фоне крупных изменений на мировом рынке нефти.

«Оно (решение- прим. НСН) распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — цитирует сообщение Газета. ru.

Отмечается, что решение о возобновлении закупок валюты на внутреннем рынке будет рассматриваться с учетом развития событий на финансовом рынке в течение марта 2020 года.

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Ранее НСН писала, что курсы доллара и евро по отношению к рублю после падения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, евро выросло до 82,2 рубля, побив рекорд с февраля 2016 года, а американская валюта поднялась до 72,4 рубля.

Напомним, что цены нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

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