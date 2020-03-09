Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

В ЦБ заявили, что решение направлено на снижение волатильности финансовых рынков и повышение предсказуемости действий денежных властей на фоне крупных изменений на мировом рынке нефти.

«Оно (решение- прим. НСН) распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — цитирует сообщение Газета. ru.

Отмечается, что решение о возобновлении закупок валюты на внутреннем рынке будет рассматриваться с учетом развития событий на финансовом рынке в течение марта 2020 года.