Центробанк представит в октябре новые банкноты в 1000 и 5000 рублей

«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов», — рассказал зампред регулятора.

По словам Белова, обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов по сравнению с новыми купюрами номиналом 100 рублей. Замглавы ЦБ указал, что на банкнотах изобразят «основные символы, которые были отобраны экспертными группами».

«Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил Белов.

