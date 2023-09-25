Центробанк представит в октябре новые банкноты в 1000 и 5000 рублей

Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей планируют презентовать в октябре. Об этом заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов в интервью Известиям.

Сбербанк получил купюры по 5 и 10 рублей

«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов», — рассказал зампред регулятора.

По словам Белова, обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов по сравнению с новыми купюрами номиналом 100 рублей. Замглавы ЦБ указал, что на банкнотах изобразят «основные символы, которые были отобраны экспертными группами».

«Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил Белов.

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ФОТО: РИА Новости
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