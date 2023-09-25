Центробанк представит в октябре новые банкноты в 1000 и 5000 рублей
Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей планируют презентовать в октябре. Об этом заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов в интервью Известиям.
«По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов», — рассказал зампред регулятора.
По словам Белова, обновленные банкноты будут иметь больше защитных элементов по сравнению с новыми купюрами номиналом 100 рублей. Замглавы ЦБ указал, что на банкнотах изобразят «основные символы, которые были отобраны экспертными группами».
«Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру», — добавил Белов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коммерсантъ»: С 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%
- Володин: Запад проиграл «войну на истощение» против России
- В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры
- ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе
- Центробанк представит в октябре новые банкноты в 1000 и 5000 рублей
- Минобороны: Четыре БПЛА уничтожены над Черным морем и Крымом
- В Италии умер один из главарей группировки «Коза ностра»
- В Курске дрон повредил несколько домов и административное здание
- Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью
- Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru