Центробанк предрёк ускорение инфляции

Банк России прогнозирует ускорение инфляции в стране. С низкого уровня последних месяцев рост цен будет возвращаться к поставленной годовой цели в 4% быстрее, чем показывали расчёты ранее. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

При этом ЦБ характеризует ослабление рубля как существенный, но краткосрочный фактор, способствующий разгону инфляции. На её замедление работает целый ряд обстоятельств, в частности, выраженное и продолжительное замедление мировой экономики.

Кроме того, возросшая неопределенность и ужесточение денежно-кредитных условий может сказаться на динамике внутреннего спроса в отрицательную сторону. Это естественным образом приведет к замедлению инфляции

Как подчеркивает Центробанк, сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем пять – 6 лет назад. Накоплены буферы и капитал, рублевая и валютная ликвидность. Объем внешнего и внутреннего валютного долга уменьшился. Бюджетное правило в немалой степени позволяет изолировать бюджет от колебаний цен на нефть.

