Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2023 году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместо ранее прогнозируемых 4,5-6,5%. ЦБ также планирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

В пресс-релизе ЦБ по итогам сегодняшнего заседания совета директоров отмечается, что темп прироста потребительских цен с начала года по состоянию на 17 июля составил 3,6%.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента

Ранее регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых с 7,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с сентября 2022 года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее высказал мнение, что главный риск разгона цен - ослабление курса рубля.


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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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