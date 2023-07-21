Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2023 году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместо ранее прогнозируемых 4,5-6,5%. ЦБ также планирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

В пресс-релизе ЦБ по итогам сегодняшнего заседания совета директоров отмечается, что темп прироста потребительских цен с начала года по состоянию на 17 июля составил 3,6%.