Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2023 году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместо ранее прогнозируемых 4,5-6,5%. ЦБ также планирует, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
В пресс-релизе ЦБ по итогам сегодняшнего заседания совета директоров отмечается, что темп прироста потребительских цен с начала года по состоянию на 17 июля составил 3,6%.
Ранее регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых с 7,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с сентября 2022 года.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее высказал мнение, что главный риск разгона цен - ослабление курса рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru