Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента
21 июля 202313:31
Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт - до 8,5 годовых. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с сентября.
Специалисты и аналитики назвали ожидаемым повышение ставки на один процентный пункт. Они связали эту меру с желанием регулятора упредить инфляционные риски на фоне снижения курса рубля.
Накануне Центробанк Турции также повысил ключевую ставку с 15% до 17,5% на фоне стремительного ослабления национальной валюты - лиры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru