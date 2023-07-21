Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента

Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт - до 8,5 годовых. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с сентября.

Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15%

Специалисты и аналитики назвали ожидаемым повышение ставки на один процентный пункт. Они связали эту меру с желанием регулятора упредить инфляционные риски на фоне снижения курса рубля.

Накануне Центробанк Турции также повысил ключевую ставку с 15% до 17,5% на фоне стремительного ослабления национальной валюты - лиры.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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