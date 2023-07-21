Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента

Специалисты и аналитики назвали ожидаемым повышение ставки на один процентный пункт. Они связали эту меру с желанием регулятора упредить инфляционные риски на фоне снижения курса рубля.

Накануне Центробанк Турции также повысил ключевую ставку с 15% до 17,5% на фоне стремительного ослабления национальной валюты - лиры.

