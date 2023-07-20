Финансист допустил цикл повышения ключевой ставки в России

«ЦБ в эту пятницу начнет цикл повышения ставки, чтобы охладить кредитование, потребительский и инвестиционный спрос для замедления инфляции и возврата ее к целевым 4% в 2024 году», - сказал Васильев.

При этом он допустил повышение более крупного повышения ставки в этом месяце - до 1 п.п.

Аналитик добавил, что главный риск разгона цен - ослабление курса рубля. Он напомнил, что доллар с прошлого заседания по ставке вырос на 9%, до 90 рублей за доллар.

