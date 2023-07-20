Финансист допустил цикл повышения ключевой ставки в России
20 июля 202318:11
Центробанк 21 июля повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8% годовых, возможные и более крупные шаги повышения. Таким прогнозом поделился с «Газетой.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«ЦБ в эту пятницу начнет цикл повышения ставки, чтобы охладить кредитование, потребительский и инвестиционный спрос для замедления инфляции и возврата ее к целевым 4% в 2024 году», - сказал Васильев.
При этом он допустил повышение более крупного повышения ставки в этом месяце - до 1 п.п.
Аналитик добавил, что главный риск разгона цен - ослабление курса рубля. Он напомнил, что доллар с прошлого заседания по ставке вырос на 9%, до 90 рублей за доллар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru