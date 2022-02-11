Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. - до 9,5%, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что «инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза» и конъюнктура мировых товарных рынков «остаётся проинфляционной».

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - отметили в ЦБ.

Регулятор добавил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции».

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что положительно оценивает работу Центробанка. Также российский лидер отметил, что не вмешивается в работу регулятора.

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