Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. - до 9,5%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что «инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза» и конъюнктура мировых товарных рынков «остаётся проинфляционной».
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - отметили в ЦБ.
Регулятор добавил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции».
Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что положительно оценивает работу Центробанка. Также российский лидер отметил, что не вмешивается в работу регулятора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Песков: встреча политсоветников в Берлине прошла впустую
- Генсек НАТО считает реальным риск нового военного конфликта в Европе
- Кишинев обвинил «Газпром» в недружелюбии
- В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ
- Медведев призвал мигрантов учить русский язык
- Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию
- СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
- WebMoney заблокировал все операции по российским кошелькам из-за ЦБ
- Россиянка Резцова стала шестой в биатлонном спринте на ОИ в Пекине
- Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru