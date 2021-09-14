Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов объявил о начале сбора подписей за отставку главы Минфина РФ Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.
По его словам, это связяно с пенсиями работающих пенсионеров, которые не индексируются уже несколько лет. По оценке политика, государство «задолжало» пенсионерам 1,5 триллиона рублей.
«По конституции пенсии индексируются не реже одного раза в год. Дважды давал президент поручения правительству, и тишина... не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено», - подчеркнул Миронов.
Также парламентарий пояснил, что за отставку главы Центробанка РФ справороссы выступили в связи с очередным повышением ключевой ставки, что, по их мнению, неминуемо приведёт к росту цен в продуктовых магазинах.
Ранее членом партии «Справедливая Россия - За правду» стал американский актёр Стивен Сигал, сообщает RT. По словам председателя политорганизации, он мерен заниматься вопросами экологии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- «Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции
- Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира
- Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»
- Горе от «Умного голосования»: Приставы объяснили свой визит в офис Google
- Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент
- СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго
- Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей
- Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину
- Приезжий задержан по подозрению в убийстве врача в центре Москвы
- СМИ: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru