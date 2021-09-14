Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов объявил о начале сбора подписей за отставку главы Минфина РФ Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.

По его словам, это связяно с пенсиями работающих пенсионеров, которые не индексируются уже несколько лет. По оценке политика, государство «задолжало» пенсионерам 1,5 триллиона рублей.

«По конституции пенсии индексируются не реже одного раза в год. Дважды давал президент поручения правительству, и тишина... не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено», - подчеркнул Миронов.

Также парламентарий пояснил, что за отставку главы Центробанка РФ справороссы выступили в связи с очередным повышением ключевой ставки, что, по их мнению, неминуемо приведёт к росту цен в продуктовых магазинах.

Ранее членом партии «Справедливая Россия - За правду» стал американский актёр Стивен Сигал, сообщает RT. По словам председателя политорганизации, он мерен заниматься вопросами экологии.