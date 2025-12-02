Набиуллина назвала ключевые факторы адаптации экономики к санкциям

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основу успешной адаптации российской экономики к масштабным санкциям составил ее рыночный характер. Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», она подчеркнула, что бизнес в сложившихся условиях проявил «максимальную гибкость», став одним из главных факторов устойчивости.

По словам Набиуллиной, экономика подошла к периоду санкционного давления с накопленным запасом прочности. Она отметила стабильность бюджета, а также финансовой и банковской системы, что позволило использовать имеющиеся резервы для поддержания устойчивости.

Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом Центробанка

Глава ЦБ сообщила, что несмотря на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, в стране продолжается рост кредитования и инвестиций. Это, по ее оценке, подтверждает финансовую стойкость и способность экономики адаптироваться.

Набиуллина заверила, что Банк России совместно с правительством будет обеспечивать ценовую и финансовую стабильность. При этом, подчеркнула она, в нынешних условиях стране важно сохранять высокие темпы экономического роста, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
