Центробанк планирует установить единую комиссию за переводы с карт

20 ноября 201914:30

Центробанк заявил о намерении вернуться к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

По его словам, этот вопрос должен быть поднят на рабочей группе. Уточняется, что также участие в обсуждении примет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет RT.

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В случае реализации этой инициативы размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и больше, однако будет единым для разных переводов. По словам Таможникова, это позволит кредитным организациям конкурировать друг с другом.

Ранее сообщалось, что использование наличных средств продолжает оставаться самым распространенным способом оплаты в России – ими на постоянной основе пользуется 89% граждан. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что банки сами «отбивают» желание у граждан России активнее использовать безналичный расчет.


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ФОТО: pixabay.com//Steve Buissinne
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