Центробанк планирует установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк заявил о намерении вернуться к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

По его словам, этот вопрос должен быть поднят на рабочей группе. Уточняется, что также участие в обсуждении примет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет RT.