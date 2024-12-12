Центробанк перенес сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей
Модернизация купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей в России будет завершена до 2028 года. Об этом РБК сообщила пресс-служба Центрального банка.
Регулятор изменил подход к разработке банкнот, сделав процесс выбора символов более открытым, что привело к необходимости пересмотра сроков выпуска модернизированных купюр.
Первоначально планировалось обновить банкноты всех номиналов с 2021 по 2025 годы, однако теперь сроки сдвинулись. Купюра номиналом 500 рублей получит изображение Пятигорска вместо Архангельска, купюра в 10 рублей будет с изображением Новосибирска вместо Красноярска, а купюра в 50 рублей — с изображением Санкт-Петербурга.
Помимо этого, в обороте уже находятся купюры номиналом 200 рублей с изображением Севастополя и 2000 рублей с изображением Приморского края, которые были выпущены с новым дизайном в 2017 году. Также в прошлом году в оборот была возвращена пятирублевая купюра с изображением Великого Новгорода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru