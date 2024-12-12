Центробанк перенес сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей

Модернизация купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей в России будет завершена до 2028 года. Об этом РБК сообщила пресс-служба Центрального банка.

Регулятор изменил подход к разработке банкнот, сделав процесс выбора символов более открытым, что привело к необходимости пересмотра сроков выпуска модернизированных купюр.