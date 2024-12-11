Набиуллина проголосовала по дизайну новой купюры в 1000 рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Председатель... тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования», — указали в ЦБ.

Голосование за символы для оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей началось на сайте Центробанка 29 ноября, оно продлится до 12 декабря, отмечает 360.ru. В онлайн-голосовании приняли участие 400 тысяч человек. Среди символов для нового дизайна лидирует пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», в тройку лидеров входят памятник Салавату Юлаеву в Уфе и Дворец земледельцев в Казани.

