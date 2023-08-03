Центробанк озвучил тарифы по операциям с цифровыми рублями
Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении регулятора говорится, что для бизнеса комиссия за приём оплаты товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, максимум 1 500 рублей. Компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, будут платить 0,2%, но не более 10 рублей. За переводы между юрлицами комиссия составит 15 рублей за операцию.
«Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента будет установлен льготный бесплатный период, когда все операции с цифровыми рублями будут проводиться бесплатно», - указали в Центробанке.
Также отмечается, что гражданин или компания смогут бесплатно открыть на платформе регулятора один цифровой кошелёк.
Ранее Совет директоров Центробанка одобрил логотип цифрового рубля, который будет интегрирован в банковские мобильные приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru