Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля

Согласно закону, цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Для операций с ним предусмотрено создание специальной электронной платформы, оператором которой будет Центробанк РФ.

В документе, ранее одобренном Госдумой и Советом Федерации, предусмотрено хранение цифровых рублей в кошельке на платформе регулятора, а использовать их можно будет для оплаты любых товаров.

Новые нормы, за исключением ряда положений, вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля начнется в 2023 году с базовых операций, а массовое внедрение возможно с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

