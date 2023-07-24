Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты. Для операций с ним предусмотрено создание специальной электронной платформы, оператором которой будет Центробанк РФ.
В документе, ранее одобренном Госдумой и Советом Федерации, предусмотрено хранение цифровых рублей в кошельке на платформе регулятора, а использовать их можно будет для оплаты любых товаров.
Новые нормы, за исключением ряда положений, вступят в силу с 1 августа 2023 года.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля начнется в 2023 году с базовых операций, а массовое внедрение возможно с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции
- Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
- Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП
- Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве
- Минобороны России: шесть атак противника успешно отражены на донецком направлении
- Военный эксперт Литовкин заявил, что мирные граждане не спрячутся от кассетных боеприпасов
- Путин сделал бессрочным с 2024 года право на кредитные каникулы
- «Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга
- Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля
- Домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя продлён на месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru