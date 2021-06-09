ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк», сообщается на официальном сайте регулятора.

Центробанк отобрал лицензию у «РФИ Банка»

По данным ЦБ, банк полностью утратил свой капитал. Он реализовывал бизнес-модель с большим количеством рисков, не формируя при этом достаточное количество резервов, пишут «Известия».

Энергомашбанк занимал 145 место в банковской системе России, сообщила Газета.ру. Он принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Курченко.

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