ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
9 июня 202109:21
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк», сообщается на официальном сайте регулятора.
По данным ЦБ, банк полностью утратил свой капитал. Он реализовывал бизнес-модель с большим количеством рисков, не формируя при этом достаточное количество резервов, пишут «Известия».
Энергомашбанк занимал 145 место в банковской системе России, сообщила Газета.ру. Он принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Курченко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru