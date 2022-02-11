Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

По данным регулятора, банк специализировался на оказании услуг в области электронной коммерции и фактически не осуществлял традиционную деятельность, не изучал экономического смысла операций клиентов с непрозрачными источниками денежных средств.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — подчеркнули в Центробанке.

Кроме того, Банк России отмечает, что «ККБ» нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, нормативные акты регулятора, требования в области противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

«Консервативный коммерческий банк» занимал 164-е место по величине активов в банковской системе РФ, пишет RT.

