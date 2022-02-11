Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Консервативный коммерческий банк». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным регулятора, банк специализировался на оказании услуг в области электронной коммерции и фактически не осуществлял традиционную деятельность, не изучал экономического смысла операций клиентов с непрозрачными источниками денежных средств.
«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — подчеркнули в Центробанке.
Кроме того, Банк России отмечает, что «ККБ» нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, нормативные акты регулятора, требования в области противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
«Консервативный коммерческий банк» занимал 164-е место по величине активов в банковской системе РФ, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет
- Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
- СМИ: Глава Марий Эл Евстифеев уйдет в отставку
- Два человека пострадали в массовой драке на западе Москвы
- МОК опротестует решение об отмене отстранения Валиевой на ОИ-2022
- Положительная допинг-проба фигуристки Валиевой официально подтверждена
- Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции
- Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке
- СМИ: американские сенаторы зашли в тупик с санкциями против России
- Немов заявил о необходимости поддержать Валиеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru