ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Премиум»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По данным Банка России, НКО «Премиум» проводила «непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Организация не является участником системы страхования вкладов, пишет RT. По величине активов НКО «Премиум» занимала 359-е место в банковской системе РФ, отмечает «Свободная пресса».

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