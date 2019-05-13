Центробанк отказался от копеек
Банк России в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Причиной этому в пресс-службе регулятора назвали то, что находящихся в обращении копеек на общую сумму около 6,6 млрд рублей достаточно для обеспечения наличных платежей.
При этом в Центробанке отметили необходимость монет номиналом ниже одного рубля, так как цены на товары выражаются в рублях и копейках, сообщает Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере 434,6 млрд рублей,
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