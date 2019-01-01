Банк России в 2018 году получил убыток
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, передает ТАСС. Годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Процентные доходы ЦБ РФ за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, (+28,2%). Объем активов регулятора составляет 39,4 млрд рублей.
Общий объем доходов, полученных от участия в капиталах кредитных и иных организаций в 2018 году составил 137,7 млрд рублей.
Центральный банк Российской Федерации — особый публично-правовой институт России, главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.
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