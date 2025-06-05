На Кипре стартовал фестиваль в честь Пушкина и русского языка

В Никосии 5 июня открылся двухдневный литературный фестиваль «Пушкин фест», приуроченный к 226-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка. Мероприятие проходит на площадке Российского центра науки и культуры на Кипре, сообщает газета «Известия».

Открытие фестиваля ознаменовалось торжественной церемонией присвоения имени Пушкина концертному залу центра. В рамках события в зале были установлены барельефы по мотивам произведений поэта — «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане», созданные Студией современного барельефа под руководством Леонида Кима. Также размещена памятная табличка на русском и греческом языках.

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В церемонии принял участие посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков. Он отметил, что фигура Пушкина символизирует культурное единство и взаимопонимание между народами. По его словам, для соотечественников за рубежом участие в подобных инициативах особенно значимо.

Фестиваль продолжит работу до 6 июня, в программе — литературные чтения, музыкальные выступления и тематические выставки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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