На Кипре стартовал фестиваль в честь Пушкина и русского языка
В Никосии 5 июня открылся двухдневный литературный фестиваль «Пушкин фест», приуроченный к 226-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка. Мероприятие проходит на площадке Российского центра науки и культуры на Кипре, сообщает газета «Известия».
Открытие фестиваля ознаменовалось торжественной церемонией присвоения имени Пушкина концертному залу центра. В рамках события в зале были установлены барельефы по мотивам произведений поэта — «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане», созданные Студией современного барельефа под руководством Леонида Кима. Также размещена памятная табличка на русском и греческом языках.
В церемонии принял участие посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков. Он отметил, что фигура Пушкина символизирует культурное единство и взаимопонимание между народами. По его словам, для соотечественников за рубежом участие в подобных инициативах особенно значимо.
Фестиваль продолжит работу до 6 июня, в программе — литературные чтения, музыкальные выступления и тематические выставки, передает «Радиоточка НСН».
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