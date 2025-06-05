Мерц назвал США освободителями Германии, не упомянув СССР

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Соединенные Штаты завершили Вторую мировую войну в Европе и освободили Германию от нацизма. При этом он не упомянул о вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией.

Выступление Мерца состоялось накануне годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Он напомнил, что 6 июня отмечается день, когда американские войска, по его словам, «однажды уже положили конец войне в Европе». Канцлер добавил, что считает это событие освобождением своей страны от диктатуры и выразил уверенность, что США и сегодня способны сыграть ключевую роль — уже в урегулировании конфликта на Украине.