Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке
Ослабление рубля стало результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой отчета ЦБ за прошлый год.
На минувшей неделе в ходе торгов на Московской бирже был зафиксирован максимальный курс доллара за последний год — 83,5 рубля. За семь дней американская валюта выросла на 3,53 рубля.
Как отметил Заботкин, поступления выручки от экспорта снизились, так как средства «следуют за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом». Поток выручки сейчас отражает ситуацию конца декабря - начала января. После прохождения «некоторой нижней точки», связанной с введением в феврале потолка цен на нефтепродукты, экспортная выручка будет восстанавливаться.
«Ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкая», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине
- В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки
- Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке
- СМИ: Украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте
- Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье
- В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей
- Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты как собственной территории России
- Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года
- Лукашенко встретился с Шойгу в Минске
- Комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном заключении за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru