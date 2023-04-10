Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке

Ослабление рубля стало результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой отчета ЦБ за прошлый год.

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На минувшей неделе в ходе торгов на Московской бирже был зафиксирован максимальный курс доллара за последний год — 83,5 рубля. За семь дней американская валюта выросла на 3,53 рубля.

Как отметил Заботкин, поступления выручки от экспорта снизились, так как средства «следуют за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом». Поток выручки сейчас отражает ситуацию конца декабря - начала января. После прохождения «некоторой нижней точки», связанной с введением в феврале потолка цен на нефтепродукты, экспортная выручка будет восстанавливаться.

«Ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкая», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ.

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ФОТО: РИА Новости
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