Центробанк не планирует отменять ограничения на покупку наличной валюты

По её словам, в настоящее время нужно следить за ситуацией.

«До сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — заключила она.

Ранее Центробанк объявил, что до 9 сентября 2022 года граждане РФ смогут купить только ту валюту, которая поступила в кассы банков после 8 апреля. После ограничения на продажу наличной валюты были ослаблены, кроме долларов и евро.

