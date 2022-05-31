Центробанк не планирует отменять ограничения на покупку наличной валюты

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует отменять действующие в России ограничения на покупку наличной валюты, сообщает РИА Новости.

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По её словам, в настоящее время нужно следить за ситуацией.

«До сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — заключила она.

Ранее Центробанк объявил, что до 9 сентября 2022 года граждане РФ смогут купить только ту валюту, которая поступила в кассы банков после 8 апреля. После ограничения на продажу наличной валюты были ослаблены, кроме долларов и евро.

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ТЕГИ:РоссияВалютаЦентробанк
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