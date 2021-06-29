Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2022 года

Банк России начнет тестирование цифрового рубля в январе 2022 года, сообщает РИА Новости.

Пилотный проект пройдет в несколько этапов и продолжится до конца года. На первом из них будет протестирована эмиссия цифрового рубля, а также ряд других операций.

Отмечается, что в «пилотную группу» войдут 12 банков. В их числе Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Росбанк, Газпромбанк, «Тинькофф», «Ак Барс», Промсвязьбанк, СКБ-банк, «Союз», ТКБ и «Банк Дом. РФ».

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее заявлял, что цифровой рубль заменит наличные деньги, однако переходный период займет много времени. По его словам, наличные станут «маргинальными» через «10-20-30 лет».

