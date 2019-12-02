Центробанк начнет использовать смартфоны граждан для борьбы с преступностью

Уточняется, что речь идет о смартфонах, планшетах, а также персональных компьютерах. Все эти устройства будут занесены в специальную межбанковскую систему. С помощью нее кредитные организации и финансовые власти будут отслеживать незаконные транзакции. В том числе, речь идет и про отмывание денег.

Ранее сотрудники «Лаборатории Касперского» заявили, что кибер-преступники начали прибегать к методам корпоративного фишинга. Как писала НСН, сотрудники банков или других организаций начали поступать некие «приглашения» на аттестацию. Для этого нужно внести данные: логин и пароль от рабочей почты. В итоге злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

