Министерство финансов предложило отменить две уголовные статьи, которые предусматривают наказание за валютные нарушения, сообщает «ФедералПресс». Уточняется, что поправки в кодексе коснутся пунктов о невозврате валютной выручки, а также переводов нерезидентам. В ведомстве уточнили, что эти нарушения причисляются к отмыванию преступных доходов.

Министерство финaнсов предлaгaет отменить нaкaзaние зa невозврaт выручки, a переводы нерезидентaм перенести в стaтьи, которые нaкaзывaют зa легaлизaцию. По словaм специaлистов, если рaньше зa тaкое нaрушение грозило лишение свободы сроком до десяти лет, то теперь лишение свободы состaвит пять лет, передaет Forbes.

Ранее в России предложили создать реестр банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка. Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин рассказал в эфире НСН, что система действительно нуждается в реформировании из-за своей непрозрачности.

