Силуанов заявил о возвращении к политике более предсказуемого курса рубля

Министерство финансов РФ возвращается к политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Как отметил министр, России необходимы ресурсы, «бюджетные правила подослабили». В результате курс укрепился и сократилось участие бюджета на валютном рынке.

«Сейчас мы пришли к тому, что... нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова», - заявил Силуанов.

Ранее глава Минфина рассказал, что ситуация в экономике страны улучшается по сравнению с первым кварталом года, пишет Ura.ru.

