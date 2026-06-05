Силуанов заявил о возвращении к политике более предсказуемого курса рубля
Министерство финансов РФ возвращается к политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Как отметил министр, России необходимы ресурсы, «бюджетные правила подослабили». В результате курс укрепился и сократилось участие бюджета на валютном рынке.
«Сейчас мы пришли к тому, что... нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова», - заявил Силуанов.
Ранее глава Минфина рассказал, что ситуация в экономике страны улучшается по сравнению с первым кварталом года, пишет Ura.ru.
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