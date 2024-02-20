Центробанк Китая рекордно снизил ставку по кредитам

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по пятилетним кредитам с 4,2% до 3,95%. Об этом сообщается в пресс-релизе китайского ЦБ.

Так, регулятор пошел на понижение впервые с июня прошлого года. Текущий уровень ставки является самым низким в истории КНР.