Центробанк Китая рекордно снизил ставку по кредитам
Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по пятилетним кредитам с 4,2% до 3,95%. Об этом сообщается в пресс-релизе китайского ЦБ.
Так, регулятор пошел на понижение впервые с июня прошлого года. Текущий уровень ставки является самым низким в истории КНР.
Согласно данным, таким образом китайские власти пытаются оживить рынок недвижимости, который находится в глубоком кризисе. Ситуация на рынке жилье начала усугубляться в период пандемии и обострилась на фоне борьбы Пекина с излишней закредитованностью застройщиков.
Ранее председатель Госсовета КНР Ли Цян сообщил, что темпы экономического роста в Китае в 2023 году составили порядка 5,2%, превысив целевой показатель правительства страны, несмотря на отсутствие масштабных стимулов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru