СМИ: Крупнейший банк КНР прекратил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с клиентами из России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Собеседники издания среди представителей бизнеса и финансовых консультантов подтвердили эту информацию. По словам собственника одной из компаний, у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения Chouzhou Commercial Bank.

Из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом. Отмечается, что доставлять товар не будет возможности как минимум до марта из-за длинных выходных дней в Китае.

Ранее стало известно, что китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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