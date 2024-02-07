СМИ: Крупнейший банк КНР прекратил расчеты с Россией

Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе. Собеседники издания среди представителей бизнеса и финансовых консультантов подтвердили эту информацию. По словам собственника одной из компаний, у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения Chouzhou Commercial Bank.

Из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом. Отмечается, что доставлять товар не будет возможности как минимум до марта из-за длинных выходных дней в Китае.

Ранее стало известно, что китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

