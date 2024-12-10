Центробанк: Инфляция в России вызвана денежными факторами
Аналитики Банка России связали рост инфляции в России с монетарными факторами, указывая на значительное увеличение денежной массы через кредитные и бюджетные каналы. В аналитическом бюллетене департамента исследований и прогнозирования отмечается, что объем денежных средств в экономике превышает ее возможности адаптации, несмотря на временные структурные факторы, такие как рост монетизации экономики.
По данным ЦБ, темпы роста денежных агрегатов М2 и М2Х в начале декабря достигли 20,1% и 15,9% в годовом исчислении, что значительно превышает показатели 2017-2019 годов, когда инфляция была около 4%. Тогда рост агрегатов составлял 10% и 7,3% соответственно.
Аналитики подчеркнули, что избыточное финансирование через бюджетный дефицит и активное кредитование приводят к увеличению цен и производственных издержек, что часто ошибочно трактуется как влияние немонетарных факторов. Однако, по их мнению, значительная часть этих факторов имеет монетарное происхождение.
В Банке России считают, что снижение инфляционного давления возможно благодаря более умеренному росту кредитования, первые признаки которого уже зафиксированы, а также возвращению к параметрам бюджетного правила, запланированному на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: До инаугурации Трамп не уполномочен говорить о перемирии на Украине
- Центробанк: Инфляция в России вызвана денежными факторами
- МИД России допустил возможность нового обмена заключенными с Западом
- Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить
- Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил больше пяти лет колонии
- Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка
- Глава Минфина Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России
- СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада
- Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС
- Вышел тизер продолжения сериала «Успешный»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru