Центробанк: Инфляция в России вызвана денежными факторами

Аналитики Банка России связали рост инфляции в России с монетарными факторами, указывая на значительное увеличение денежной массы через кредитные и бюджетные каналы. В аналитическом бюллетене департамента исследований и прогнозирования отмечается, что объем денежных средств в экономике превышает ее возможности адаптации, несмотря на временные структурные факторы, такие как рост монетизации экономики.

По данным ЦБ, темпы роста денежных агрегатов М2 и М2Х в начале декабря достигли 20,1% и 15,9% в годовом исчислении, что значительно превышает показатели 2017-2019 годов, когда инфляция была около 4%. Тогда рост агрегатов составлял 10% и 7,3% соответственно.

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Аналитики подчеркнули, что избыточное финансирование через бюджетный дефицит и активное кредитование приводят к увеличению цен и производственных издержек, что часто ошибочно трактуется как влияние немонетарных факторов. Однако, по их мнению, значительная часть этих факторов имеет монетарное происхождение.

В Банке России считают, что снижение инфляционного давления возможно благодаря более умеренному росту кредитования, первые признаки которого уже зафиксированы, а также возвращению к параметрам бюджетного правила, запланированному на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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