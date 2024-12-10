Центробанк: Инфляция в России вызвана денежными факторами

Аналитики Банка России связали рост инфляции в России с монетарными факторами, указывая на значительное увеличение денежной массы через кредитные и бюджетные каналы. В аналитическом бюллетене департамента исследований и прогнозирования отмечается, что объем денежных средств в экономике превышает ее возможности адаптации, несмотря на временные структурные факторы, такие как рост монетизации экономики.

По данным ЦБ, темпы роста денежных агрегатов М2 и М2Х в начале декабря достигли 20,1% и 15,9% в годовом исчислении, что значительно превышает показатели 2017-2019 годов, когда инфляция была около 4%. Тогда рост агрегатов составлял 10% и 7,3% соответственно.