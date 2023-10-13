Центробанк: Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6%
Годовая инфляция в России в сентябре текущего года достигла 6%, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что потребительские цены в стране в начале осени выросли на 0,87%, а средний месячный прирост за третий квартал составил 0,96%, что соответствует 12,1% в пересчете на год.
Также регулятор отметил, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит расти.
«Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6-7%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - заключили в Центробанке.
Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что годовая инфляция в России достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru