Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 6%
В сентябре 2023 года годовая инфляция в России ускорилась до 6%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В августе годовая инфляция составляла 5,15%. За первый месяц осени потребительские цены выросли на 0,87%, уточнили в ведомстве.
Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,09%. Стоимость услуг - на 0,61%.
Больше всего в сентябре выросли цены на помидоры - на 21,7%. При этом стоимость капусты упала на 22,7%.
Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин ранее заявил, что годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше Запорожской АЭС
- Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 6%
- Билли Айлиш назвала свой сингл Bad Guy самой тупой песней в мире
- В Харькове на станции метро «Пушкинская» убрали элементы со стихами поэта
- Кит Ричардс: Музыка звучит по-настоящему только на виниле
- ROCK FM запускает традиционную акцию «Виниловый октябрь»
- Столтенберг счел пропорциональным ответ Израиля на атаку ХАМАС
- Москвичей предупредили об низком атмосферном давлении
- В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино
- Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru