Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 6%

В сентябре 2023 года годовая инфляция в России ускорилась до 6%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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В августе годовая инфляция составляла 5,15%. За первый месяц осени потребительские цены выросли на 0,87%, уточнили в ведомстве.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,09%. Стоимость услуг - на 0,61%.

Больше всего в сентябре выросли цены на помидоры - на 21,7%. При этом стоимость капусты упала на 22,7%.

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин ранее заявил, что годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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