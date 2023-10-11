Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 6%

В августе годовая инфляция составляла 5,15%. За первый месяц осени потребительские цены выросли на 0,87%, уточнили в ведомстве.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,09%. Стоимость услуг - на 0,61%.

Больше всего в сентябре выросли цены на помидоры - на 21,7%. При этом стоимость капусты упала на 22,7%.

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин ранее заявил, что годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

