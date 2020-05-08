Центробанк допускает снижение ключевой ставки на 1%
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов (на 1%) на ближайшем заседании совета директоров. Об этом проинформировала журналистов председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. По её словам, рассматриваются и другие альтернативы в зависимости от развития ситуации.
Набиуллина пообещала организовывать регулярные встречи со средствами массовой информации по мере стабилизации макроэкономического положения в стране. Она констатировала, что последние недели изменения в этом плане стали происходить не так быстро.
Центробанк сохраняет формат еженедельного выпуска «Финансового пульса» и отслеживания ситуации с финансовыми потоками по отраслям на основе данных платежной системы. Регулярные пресс-конференции теперь будут проводиться реже. Новая пройдёт через две недели - 22 мая.
Набиуллина также сообщила, что вклады граждан России увеличились за апрель на 0,8%. Месяцем ране, в марте, отток средств составлял около 1%. Кроме того, как отмечает Ura.ru, розничный кредитный портфель российских банков в апреле, по данным ЦБ, сократился на 0,6%, одновременно сектор корпоративного кредитования прибавил 1,2%.
Комментируя положение отечественного валового внутреннего продукта, глава ЦБ заявила, что данные опережающих индикаторов по итогам апреля совпадают с прогнозами регулятора о его падении на 8%.
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