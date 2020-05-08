Центробанк допускает снижение ключевой ставки на 1%

Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов (на 1%) на ближайшем заседании совета директоров. Об этом проинформировала журналистов председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. По её словам, рассматриваются и другие альтернативы в зависимости от развития ситуации.

Набиуллина пообещала организовывать регулярные встречи со средствами массовой информации по мере стабилизации макроэкономического положения в стране. Она констатировала, что последние недели изменения в этом плане стали происходить не так быстро.