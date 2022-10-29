Центробанк: Частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию
Частичная мобилизация в России в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние. Об этом говорится в заявлении Центробанка.
«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев», — прогнозирует регулятор.
Однако впоследствии эффекты мобилизации станут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.
В пятницу Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным регулятора, темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.
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