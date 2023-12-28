Центробанк анонсировал валютные операции для пополнения средств ФНБ
Ежедневный объем продаж валюты со стороны Центробанка в первом полугодии 2024 года может составить 11,8 миллиардов рублей в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов, следует из сообщения на сайте регулятора.
ЦБ планирует приступить к проведению операций на внутреннем валютном рынке с 9 января 2024 года. Их будут осуществлять в соответствии с анонсированным до этого порядком проведения. Также будут учтены и операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые проводились в текущем 2023 году.
Информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие предстоящего года Центробанк опубликует в июне 2024 года.
Ранее стало известно, что по итогу ноября 2023 года объем ФНБ сократился на 108 миллиардов рублей и составил 13,4 триллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru