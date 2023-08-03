Минфин с 7 августа начнет покупать валюту для пополнения ФНБ

Министерство финансов России с 7 августа начнет покупать валюту и золото для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом ведомство заявило в четверг на своем сайте.

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Покупка валюты и золота продлится до 6 сентября. На такой шаг ведомство пошло впервые с начала года.

На покупки планируется направить 40,5 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит 1,8 миллиарда рублей.

Курс доллара на Московской бирже 3 августа превысил 94,5 рубля, евро торговался выше 103 рублей. Это максимальные значения с марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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