Минфин с 7 августа начнет покупать валюту для пополнения ФНБ

Покупка валюты и золота продлится до 6 сентября. На такой шаг ведомство пошло впервые с начала года.

На покупки планируется направить 40,5 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит 1,8 миллиарда рублей.

Курс доллара на Московской бирже 3 августа превысил 94,5 рубля, евро торговался выше 103 рублей. Это максимальные значения с марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

