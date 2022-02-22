Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора

В частности, ведомство разрешит финансовым организациям до 1 октября 2022 года «отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года». Кроме того, до 1 октября кредитные организации смогут использовать величину курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля.

«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — отмечает регулятор.

Между тем биржевой терминал Bloomberg назвал рубль самой нестабильной валютой в мире. Из-за обострения геополитической ситуации волатильность российского рубля составила 33,97% и приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии в 2020 году, пишет Ura.ru.

