Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора
Банк России готов принять меры для поддержания финансовой стабильности в стране и планирует реализовать ряд решений, которые помогут финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
В частности, ведомство разрешит финансовым организациям до 1 октября 2022 года «отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года». Кроме того, до 1 октября кредитные организации смогут использовать величину курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля.
«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — отмечает регулятор.
Между тем биржевой терминал Bloomberg назвал рубль самой нестабильной валютой в мире. Из-за обострения геополитической ситуации волатильность российского рубля составила 33,97% и приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии в 2020 году, пишет Ura.ru.
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