Рубль обвалился на 3% к доллару и евро
В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль к вечеру 21 февраля усилил свое снижение к доллару и евро.
В моменте курс доллара находился на уровне 79,68 рубля, курс евро — на уровне 90,22 рубля, следует из данных биржи.
Таким образом, российская национальная валюта упала по отношению к доллару на 3,08%, а к евро — на 3,05%.
Напомним, во время выступления экс-президента РФ Дмитрия Медведева на заседании Совбеза курс евро поднялся выше 90 рублей, что произошло впервые с 26 января.
Ранее курс рубля снизился после заявления главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации граждан республики в Ростовскую область РФ.
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