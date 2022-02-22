Рубль обвалился на 3% к доллару и евро

В моменте курс доллара находился на уровне 79,68 рубля, курс евро — на уровне 90,22 рубля, следует из данных биржи.

Таким образом, российская национальная валюта упала по отношению к доллару на 3,08%, а к евро — на 3,05%.

Напомним, во время выступления экс-президента РФ Дмитрия Медведева на заседании Совбеза курс евро поднялся выше 90 рублей, что произошло впервые с 26 января.

Ранее курс рубля снизился после заявления главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации граждан республики в Ростовскую область РФ.

