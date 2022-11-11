ЦБ:15 российских банков приступили к тестированию цифрового рубля

Уже 15 кредитных организаций приступили к тестированию цифрового рубля. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

«10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути», - отметила Скоробогатова.

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Как пояснили в Центробанке, цифровой рубль станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю.

С помощью цифрового рубля будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Центробанк может позволить иностранным инвесторам покупать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа, что сведет к минимуму риск подпасть под санкции.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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