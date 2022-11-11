ЦБ:15 российских банков приступили к тестированию цифрового рубля

Уже 15 кредитных организаций приступили к тестированию цифрового рубля. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

«10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути», - отметила Скоробогатова.