Мишустин поручил к 19 декабря составить предложения по использованию цифровой валюты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил согласовать проекты документов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Глава кабмина дал соответствующее поручение по итогам стратегической сессии, посвященной развитию финансовой системы России, пишет Ura.ru.

«К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину при участии Банка России представить предложения по развитию рынка цифровых финансовых активов. Ведомства должны выполнить поручение до 1 декабря, пишет RT.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ВалютаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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