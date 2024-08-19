Центрбанк предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»

Центробанк предложил разделить рынок микрофинансирования на три сегмент, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Реализовать изменения планируется в течение трех лет.

ЦБ намерен исключить из микрофинансового сектора компании, не занимающиеся краткосрочными высокопроцентными займами, чтобы улучшить восприятие этого рынка населением. Также будет пересмотрено регулирование займов «до зарплаты», чтобы устранить негативные практики.

Около 40% россиян берут микрозаймы до зарплаты

ЦБ отметил, что благодаря мерам, таким как запрет на выдачу займов под залог жилья, ставки до 1000% годовых и негативные методы взыскания долгов остались в прошлом.

Однако займы «до зарплаты» все еще могут быть обременительными для заемщиков, особенно для тех, кто вынужден оформлять несколько кредитов одновременно и использовать средства для погашения старых долгов или азартных игр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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