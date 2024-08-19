Центрбанк предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»

Центробанк предложил разделить рынок микрофинансирования на три сегмент, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Реализовать изменения планируется в течение трех лет.

ЦБ намерен исключить из микрофинансового сектора компании, не занимающиеся краткосрочными высокопроцентными займами, чтобы улучшить восприятие этого рынка населением. Также будет пересмотрено регулирование займов «до зарплаты», чтобы устранить негативные практики.