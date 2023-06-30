«Тарифная ловушка»: Ценовые войны загнали операторов мобильной связи в тупик
Качество мобильной связи в случае сохранения прежних цен на тарифы сотовых операторов неминуемо испортится, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
Рост тарифов для мобильных операторов - необходимая мера для сохранения текущего качества связи, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если раньше они решали этот вопрос за свой счет, то в нынешних реалиях у поставщиков услуг такой возможности нет, отметил он.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на крупнейших операторов связи сообщил, что модернизация сетей для предоставления качественных услуг требует ежегодного роста тарифов выше инфляции на 5%. В правительстве признали, что качество связи и услуг деградировало. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных слоев общества, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.
«Деградации связи как таковой практически нигде нет. Есть отдельные регионы, в которых есть недофинансирование в силу разных причин – это Поволжье, Чувашия, Нижний Новгород. На их примере мы можем ознакомиться с тем, что нас всех ждет, если не будет финансирования развития сетей. За два последних года в Нижнем Новгороде резко упало качество связи. Это системная проблема, она упирается не только в операторов. Раньше они решали этот вопрос за счет собственных инвестиций, сегодня они не могут этого делать», - сказал Муртазин.
При этом собеседник НСН отметил, что мобильная связь в стране является одной из самых качественных, при этом одной из самых дешевых. И единственный шанс сохранить эту планку в нынешних реалиях – повысить стоимость услуг.
«Простой пример – за последние 20 лет стоимость ЖКХ, электричества выросла на порядок больше, чем стоимость связи в России. Она остается одной из самых качественных, и одной из самых дешевых. Чтобы все это сохранить, нужно инвестировать в отрасль. А делать это, не имея денег от продажи услуг, невозможно. Операторы ищут обходные маневры пути, делая платными различные услуги, что вызывает дикое раздражение пользователей, и оно понятно. Но другого пути не было. Поэтому то, что предлагается сейчас, - это минимальный, я подчеркиваю, минимальный уровень повышения, который необходим для того, чтобы сохранить связь», - заявил он.
На сегодняшний день треть абонентов платит за услуги связи менее трехсот рублей, а сотовые операторы стали заложниками прежних ценовых войн, приведших к появлению дешевых пакетов услуг.
«Сегодня есть у нас одна огромная проблема – последние 7-8 лет были ценовые войны, которые привели к появлению очень дешевых тарифов. Например, в Москве семья из двух взрослых человек может тратить 155 рублей в месяц с безлимитным интернетом. Это невозможная цена. Операторы попали в ловушку – из-за ФАС и государства они не могут повышать тариф больше, чем на уровне инфляции. То есть, грубо говоря, эти 155 рублей превращаются в 175 рублей. Тех, кто платит меньше трехсот рублей, - треть от всех абонентов. Надо повышать цены не для всех, а пересматривать возможность старых тарифов, которые экономически не оправданы», - рассказал аналитик.
Мобильные операторы в стране кажутся громоотводом для чиновников, которые игнорируют постоянный рост коммунальных услуг, но при этом постоянно говорят о росте цен на мобильную связь.
«У нас операторы всегда были козлами отпущения. Будто проблем других в стране нет. Операторы повышают цены – все говорят, что это очень плохо. Хотя параллельно идет постоянный рост ЖКХ, электричества, но чиновники закрывают на это глаза, а на операторах отдуваются. Более того, для пользователей выпустить пар хорошо на операторах - вот, смотрите, они плохие. Но по факту, из-за того, что у нас сильный телеком, экономика извлекает блага. Причем делают все: Яндекс, Сбер и так далее. А операторы финансируют развитие экономики из своего кармана», - подытожил Муртазин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал быстрее переходить на сети связи нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
- Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
- МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу
- Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
- Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
- Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей
- В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
- Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
- Tinder перестал работать в России
- Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru