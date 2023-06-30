«Тарифная ловушка»: Ценовые войны загнали операторов мобильной связи в тупик

Рост тарифов для мобильных операторов - необходимая мера для сохранения текущего качества связи, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если раньше они решали этот вопрос за свой счет, то в нынешних реалиях у поставщиков услуг такой возможности нет, отметил он.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на крупнейших операторов связи сообщил, что модернизация сетей для предоставления качественных услуг требует ежегодного роста тарифов выше инфляции на 5%. В правительстве признали, что качество связи и услуг деградировало. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных слоев общества, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.