Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Псковской области

Взрыв произошел в доме в городе Великие Луки Псковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в жилом доме на площади Юбилейная.

«Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», – написал губернатор.

На месте возник пожар, огонь локализовали. В результате пострадали четыре человека, один госпитализирован.

Ранее взрыв прогремел в квартире одного из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге, причиной ЧП стал баллон со сжатым воздухом, пишет «Свободная пресса».

