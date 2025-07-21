Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Псковской области
Взрыв произошел в доме в городе Великие Луки Псковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в жилом доме на площади Юбилейная.
«Предварительная версия – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», – написал губернатор.
На месте возник пожар, огонь локализовали. В результате пострадали четыре человека, один госпитализирован.
Ранее взрыв прогремел в квартире одного из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге, причиной ЧП стал баллон со сжатым воздухом, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru